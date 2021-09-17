مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 17-9-2021

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يتزايد البحث اليوم عن مواعيد صلاة الجمعة في مختلف المدن المصرية، والتى نشر موقع دار الإفتاء جدولين يحددا مواقيت الصلاة فى المدن المصرية وعدد من العواصم العربية.

وتؤدي صلاة الجمعة يوم الجمعة بدلاً من صلاة الظهر، وتؤدي فى جماعة وهي عبارة عن ركعتين يسبقهما خطبة الجمعة.

يبلغ الصلوات المكتوبة على المسلمين يوميًا 5 صلوات، وتبدأ بصلاة الفجر ويلها صلاة الظهر ثم العصر، ويليهما صلاة المغرب والعشاء.

وأعدت هيئة المساحة المصرية جدولي مواعيد صلاة الجمعة واللذان نشرهما موقع دار الافتاء.

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة القاهرة 11:49 ص الإسكندرية 11:55 ص طنطا 11:51 ص المنصورة 11:49 ص الزقازيق 11:49 ص أسيوط 11:50 ص سوهاج 11:48 ص بني سويف 11:50 ص المنيا 11:51 ص قنا 11:44 ص أسوان 11:43 ص مطروح 12:06 م الغردقة 11:39 ص الخارجة 11:53 ص الإسماعيلية 11:46 ص دمياط 11:47 ص السلوم 12:14 م نويبع 11:36 ص حلايب 11:28 ص شرم الشيخ 11:37 ص الفيوم 11:51 ص 06-أكتوبر 11:51 ص كفر الشيخ 11:51 ص الحامول 11:50 ص بلطيم 11:50 ص طابا 11:37 ص راس سدر 11:44 ص الطـــور 11:40 ص دهب 11:36 ص ابوزنيمة 11:42 ص راس غارب 11:41 ص القصير 11:37 ص برنيس 11:33 ص سفاجة 11:39 ص مرسى علم 11:35 ص شلاتين 11:32 ص سيدى برانى 12:11 م الضبعة 12:01 م العلمين 11:59 ص واحة سيوة 12:12 م موط (الداخلة ) 11:59 ص الفرافرة 12:03 م البويطى 11:59 ص باريس 11:53 ص المحلة الكبرى 11:51 ص الحمام 11:51 ص نجع حمادى 11:46 ص بورسعيـد 11:45 ص السـويس 11:44 ص العريـش 11:39 ص الطـــور 11:40 ص دمنـهـور 11:53 ص ادفو 11:43 ص اسنا 11:44 ص الأقصر 11:44 ص القاهرة الجديدة 11:49 ص توشكى 11:49 ص الدلنجات 11:52 ص كاترين 11:39 ص دهب 11:36 ص ابوزنيمة 11:42 ص راس غارب 11:41 ص القصير 11:37 ص برنيس 11:33 ص سفاجة 11:39 ص مرسى علم 11:35 ص شلاتين 11:32 ص سيدى برانى 12:11 م الضبعة 12:01 م العلمين 11:59 ص واحة سيوة 12:12 م موط (الداخلة ) 11:59 ص الفرافرة 12:03 م البويطى 11:59 ص باريس 11:53 ص المحلة الكبرى 11:51 ص الحمام 11:51 ص نجع حمادى 11:46 ص السادات 11:52 ص الصالحية الجديدة 11:47 ص العاشر من رمضان 11:47 ص العاصمة الادارية الجديدة 11:48 ص العبور 11:49 ص الفشن الجديدة 11:51 ص المنصورة الجديدة 11:51 ص النوبارية الجديدة 11:47 ص بدر 11:56 ص بنى مزار الجديدة 11:44 ص بورسعيد الجديدة سلام 11:42 ص بئر العبد الجديدة 11:48 ص توشكى الجديدة 11:50 ص حدائق العاصمة 11:45 ص رشيد الجديدة 11:38 ص رفح الجديدة 11:51 ص سفنكس الجديدة 11:48 ص شرق العوينات 11:43 ص غرب النوبارية 11:46 ص ادفو 11:43 ص الأقصر 11:44 ص اسنا 11:44 ص القاهرة الجديدة 11:49 ص الدلنجات 11:52 ص توشكى 11:49 ص

مواقيت صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة ابوظبى 12:17 الدوحة 11:28 المنامة 11:32 دبى 12:13 مسقط 12:00