أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 17-9-2021

Print
مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 17-9-2021 مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 17-9-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتزايد البحث اليوم عن مواعيد صلاة الجمعة في مختلف المدن المصرية، والتى نشر موقع دار الإفتاء جدولين يحددا مواقيت الصلاة فى المدن المصرية وعدد من العواصم العربية.

وتؤدي صلاة الجمعة يوم الجمعة بدلاً من صلاة الظهر، وتؤدي فى جماعة وهي عبارة عن ركعتين يسبقهما خطبة الجمعة.

يبلغ الصلوات المكتوبة على المسلمين يوميًا 5 صلوات، وتبدأ بصلاة الفجر ويلها صلاة الظهر ثم العصر، ويليهما صلاة المغرب والعشاء.

وأعدت هيئة المساحة المصرية جدولي مواعيد صلاة الجمعة واللذان نشرهما موقع دار الافتاء.

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة

القاهرة

11:49 ص

الإسكندرية

11:55 ص

طنطا

11:51 ص

المنصورة

11:49 ص

الزقازيق

11:49 ص

أسيوط

11:50 ص

سوهاج

11:48 ص

بني سويف

11:50 ص

المنيا

11:51 ص

قنا

11:44 ص

أسوان

11:43 ص

مطروح

12:06 م

الغردقة

11:39 ص

الخارجة

11:53 ص

الإسماعيلية

11:46 ص

دمياط

11:47 ص

السلوم

12:14 م

نويبع

11:36 ص

حلايب

11:28 ص

شرم الشيخ

11:37 ص

الفيوم

11:51 ص

06-أكتوبر

11:51 ص

كفر الشيخ

11:51 ص

الحامول

11:50 ص

بلطيم

11:50 ص

طابا

11:37 ص

راس سدر

11:44 ص

الطـــور

11:40 ص

دهب

11:36 ص

ابوزنيمة

11:42 ص

راس غارب

11:41 ص

القصير

11:37 ص

برنيس

11:33 ص

سفاجة

11:39 ص

مرسى علم

11:35 ص

شلاتين

11:32 ص

سيدى برانى

12:11 م

الضبعة

12:01 م

العلمين

11:59 ص

واحة سيوة

12:12 م

موط (الداخلة )

11:59 ص

الفرافرة

12:03 م

البويطى

11:59 ص

باريس

11:53 ص

المحلة الكبرى

11:51 ص

الحمام

11:51 ص

نجع حمادى

11:46 ص

بورسعيـد

11:45 ص

السـويس

11:44 ص

العريـش

11:39 ص

الطـــور

11:40 ص

دمنـهـور

11:53 ص

ادفو

11:43 ص

اسنا

11:44 ص

الأقصر

11:44 ص

القاهرة الجديدة

11:49 ص

توشكى

11:49 ص

الدلنجات

11:52 ص

كاترين

11:39 ص

دهب

11:36 ص

ابوزنيمة

11:42 ص

راس غارب

11:41 ص

القصير

11:37 ص

برنيس

11:33 ص

سفاجة

11:39 ص

مرسى علم

11:35 ص

شلاتين

11:32 ص

سيدى برانى

12:11 م

الضبعة

12:01 م

العلمين

11:59 ص

واحة سيوة

12:12 م

موط (الداخلة )

11:59 ص

الفرافرة

12:03 م

البويطى

11:59 ص

باريس

11:53 ص

المحلة الكبرى

11:51 ص

الحمام

11:51 ص

نجع حمادى

11:46 ص

السادات

11:52 ص

الصالحية الجديدة

11:47 ص

العاشر من رمضان

11:47 ص

العاصمة الادارية الجديدة

11:48 ص

العبور

11:49 ص

الفشن الجديدة

11:51 ص

المنصورة الجديدة

11:51 ص

النوبارية الجديدة

11:47 ص

بدر

11:56 ص

بنى مزار الجديدة

11:44 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:42 ص

الجديدة

11:48 ص

توشكى الجديدة

11:50 ص

حدائق العاصمة

11:45 ص

رشيد الجديدة

11:38 ص

رفح الجديدة

11:51 ص

سفنكس الجديدة

11:48 ص

شرق العوينات

11:43 ص

غرب النوبارية

11:46 ص

ادفو

11:43 ص

الأقصر

11:44 ص

اسنا

11:44 ص

القاهرة الجديدة

11:49 ص

الدلنجات

11:52 ص

توشكى

11:49 ص

مواقيت صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة

ابوظبى

12:17

الدوحة

11:28

المنامة

11:32

دبى

12:13

مسقط

12:00

مسجد السيد البدوي في طنطا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبادرة لتشجير قرية ببئر العبد ضمن مبادرة «ازرع شجرة»

مبادرة لتشجير قرية ببئر العبد ضمن مبادرة «ازرع شجرة»

نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»

نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»

رئيس مدينة بئر العبد يشهد اصطفاف المعدات استعدادا لموسم الأمطار والسيول

رئيس مدينة بئر العبد يشهد اصطفاف المعدات استعدادا لموسم الأمطار والسيول

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد