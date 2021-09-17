مصرع شخصين داخل بئر صرف صحي بقنا

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر الجمعة اثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي، بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بسقوط 3 أشخاص داخل بئر صرف صحي بقرية السماينة بنجع حمادي، أثناء حفرهم خط خاص لهم.

وكشفت التحريات مصرع كلا من أحمد على عوض، 27 عامًا، وأحمد حامد حسين، 30 عامًا، وإصابة حسني محمد أحمد، 30 عامًا وتم الدفع ب ٣ سيارات لمكان الواقعة وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الوقف المركزي.

و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة.