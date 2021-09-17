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وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف علي الكرة وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي قام بصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل سفره للامارات لقضاء اجازته عقب تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي .

ونفى مصدر داخل نادي الزمالك هروب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من تدريب الفريق بعد سفره خلال فترة التوقف الماضية.

وقال: «المدير الفنى الفرنسي مستمر مع الزمالك».

كان رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يسعى للهروب من القلعة البيضاء من جديد.

وقال عبدالعال في حواره مع برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «TEN»: «كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات، بل ذهب من أجل التفاوض مع ناد هناك لتدريبه خلال الفترة المقبلة والهروب مرة أخرى من الزمالك مثلما فعل من قبل، ورحيله سيكون مفيدا للقلعة البيضاء».