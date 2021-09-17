«المرأة للإرشاد» يشيد بإحالة إمام وخطيب مسجد هتك عرض طفلة بالدقهلية للجنايات ويطالب بأقصى عقوبة

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أدان مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية قيام إمام وخطيب مسجد بمديرية أوقاف الدقهلية بـ «هتك عرض» الطفلة «جنة»، عمرها 11 عاما بقرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن .

وأشاد المركز بقرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة الإمام والخطيب إلى محكمة الجنايات، وقد قُيدت تلك الواقعه جناية والمتهم فيها إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف .



وأعلن مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية تضامنه مع الناجيه وتطوعه الكامل لحضور جلسات التقاضي منيبا عنه المحامي الحقوقي «عاطف أبو العنين» المحام ببرنامج المساعدة القانونية بالمركز مؤكدا أن تلك الواقعه إن صحت فتشكل جريمة هتك عرض وفق نص المادة 268 من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد».

وأكد «ابو العنين» أن المادة 269 تنص على أن «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وشدد على حرص المركز بمتابعة تلك القضايا والتضامن فيها مع المجني عليهن حتي ينال الجناه عقابهم باعتبار تلك الجريمه أفه إجتماعيه تهدد كيان المجتمعات.