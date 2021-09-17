«المرأة للإرشاد» يشيد بإحالة إمام وخطيب مسجد هتك عرض طفلة بالدقهلية للجنايات ويطالب بأقصى عقوبة

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أدان مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية قيام إمام وخطيب مسجد بمديرية أوقاف الدقهلية بـ «هتك عرض» الطفلة «جنة»، عمرها 11 عاما بقرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن .
وأشاد المركز بقرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة الإمام والخطيب إلى محكمة الجنايات، وقد قُيدت تلك الواقعه جناية والمتهم فيها إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف .
وأعلن مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية تضامنه مع الناجيه وتطوعه الكامل لحضور جلسات التقاضي منيبا عنه المحامي الحقوقي «عاطف أبو العنين» المحام ببرنامج المساعدة القانونية بالمركز مؤكدا أن تلك الواقعه إن صحت فتشكل جريمة هتك عرض وفق نص المادة 268 من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد».
وأكد «ابو العنين» أن المادة 269 تنص على أن «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وشدد على حرص المركز بمتابعة تلك القضايا والتضامن فيها مع المجني عليهن حتي ينال الجناه عقابهم باعتبار تلك الجريمه أفه إجتماعيه تهدد كيان المجتمعات.