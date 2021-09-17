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«قطاع الأعمال»: 4630 جنيهًا سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري

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«قطاع الأعمال»: 4630 جنيهًا سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري «قطاع الأعمال»: 4630 جنيهًا سعر القنطار في أول مزاد للقطن بالوجه البحري

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شهد أمس الخميس، إجراء 3 مزادات لبيع الأقطان بعدد من المحافظات، وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم الحالي 2021/2022، والتي تشرف على تنفيذها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بلغ سعر الفتح 2946 جنيها في المزايدة التي رست على شركتي الرواد ودلتا لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94) حيث بلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار لصالح شركة «أولام إيجيبت»، كما فازت شركة «أبومضاوي» بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام وتجميع الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع تم تحديدها في المراكز الإدارية بالمحافظات حسب المساحات المنزرعة بالأقطان، والتي توفر أيضا أكياس الجوت والدوبارة القطنية (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها، ويتم إجراء مزادات علنية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الوادرة لكل مركز تجميع، ويتحصل المزارع في اليوم التالي للمزاد على 70% من قيمة القطن المباع من الشركة الراسي عليها المزاد، والـ30% خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال نظام المزايدة.

المصرى اليوم

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