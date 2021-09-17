«حق الوطن والمشاركة في بنائه».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «حق الوطن والمشاركة في بنائه»

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن حق الوطن علي ابنائه من اوجب الحقوق ، والمشاركة في بنائه من اشرف الواجبات.

وأضاف ، ان حق الوطن ليست شعارات ترفع وانما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدي، فالوطنية الحقيقية تقاضي الحفاظ علي الوطن والحفاظ علي المال العام ودعم المنتجات الوطنية واحترام النظام العام والقانون والمساركة في بناء الوطن وتقدمه.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.