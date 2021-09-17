حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

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تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع خلال حالة الطقس غدًا عن اليوم على أغلب الأنحاء، وتواصل الارتفاع خلال الأسبوع المقبل على جميع الأنحاء وتصل إلى 39 فى جنوب سيناء، والمحسوسة 42 درجة.

يتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة قريبًا من طقس الأمس الخميس.

ويكون الطقس Weather حارا رطبا على جنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء وأيضًا القاهرة الكبري.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطبا علي السواحل الشمالية.

ويكون الجو ليلاً لطيفا على شمال مصر وحتى القاهرة، ويكون معتدلا على باقي الأنحاء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وتتراوح حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضطربة.

يتوقع سقوط أمطار خفيفة فى السواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فى مصر

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر فى القاهرة 32-22 للعظمي والصغري، والمحسوسة 34 درجة.

ويتوقع أن تكون فى الإسكندرية 29-23، والمحسوسة 32 درجة.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وتكون فى باقي المدن كما يلي: طنطا : 32-22، شبين الكوم : 32-22، دمنهور : 31-22، بلطيم : 30-24 درجة.

ويتوقع أن تكون فى مطروح : 29-22، السلوم : 29-22، سيوة : 31-22، بورسعيد : 29-24، دمياط : 29-22، الزقازيق : 32-22 درجة.

وتكون فى المنصورة : 32-22، الإسماعيلية : 33-22، السويس : 32-23، العريش : 29-23، رفح : 29-22، رأس سدر : 34-23، نخل : 32-16 درجة.

ويتوقع أن تكون فى نويبع : 33-24، طابا : 33-22، كاترين : 28-17، الطور : 34-25، شرم الشيخ : 36-28، الغردقة : 36-27 درجة.

وتكون فى مرسي علم : 34-27، الفيوم : 32-24، بني سويف : 33-23، المنيا : 33-24، أسيوط : 33-23، سوهاج : 34-24، قنا : 34-24 درجة.

ويتوقع أن تكون فى الأقصر : 35-25، أسوان : 36-35، إدفو : 35-25، أبو سمبل : 35-25، الوادي الجديد : 35-25، شلاتين : 35-29، حلايب : 34-28 درجة.

حالة الطقس غدًا السبت 18-9-2021

تبدأ درجات الحرارة غدًا فى الإرتفاع فى القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وترتفع فى القاهرة إلي 33 للعظمي و35 للمحسوسة، والسواحل الشمالية إلي 30 للعظمي و32 للمحسوسة، وجنوب سيناء إلي 35 للعظمي و37 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى شمال الصعيد 34 للعظمي و35 للمحسوسة، وجنوب الصعيد 36 للعظمي و37 للمحسوسة.

توقعات الطقس خلال الأسبوع المقبل

ترتفع درجات الحرارة الأسبوع المقبل، وتصل فى القاهرة إلي 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة يومي الإثنين والثلاثاء.

وتكون 32 للعظمي و34 للمحسوسة يومي الإثنين والثلاثاء، وتصل إلى 39 للعظمى يوم الثلاثاء فى جنوب سيناء و42 للمحسوسة.

وترتفع فى شمال الصعيد إلي 38 للعظمي و40 للمحسوسة يومي الإثنين والثلاثاء، كما تصل العظمي فى جنوب الصعيد يومي الإثنين والثلاثاء.