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«طالب تعدى عليها».. الداخلية تكشف ملابسات التحرش بفتاة في وسط القاهرة

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«طالب تعدى عليها».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في وسط القاهرة «طالب تعدى عليها».. الداخلية تكشف ملابسات التحرش بفتاة في وسط القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تعرض فتاة للتعدى من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة».

واضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ) مصابة بخدوش وسحجات وكدمات، وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة ( والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة لا تعلم بياناته بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها».

وتابعت :«بتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق ).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء في التعدى عليه بالسب،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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