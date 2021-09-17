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الدوري الفرنسي: إعادة مباراة مرسيليا ونيس يوم 27 أكتوبر المقبل

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الدوري الفرنسي: إعادة مباراة مرسيليا ونيس يوم 27 أكتوبر المقبل الدوري الفرنسي: إعادة مباراة مرسيليا ونيس يوم 27 أكتوبر المقبل

حددت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا أمس الإثنين يوم السابع والعشرين من أكتوبر موعداً لإقامة المباراة المعادة بين نيس وضيفه مرسيليا في الدوري المحلي، وذلك بعدما توقفت في 22 أوت بسبب أعمال الشغب.
وقالت الرابطة في بيان إن مكان المباراة التي ستقام على أرض محايدة، سيحدد في وقت لاحقاً.

واتخذت اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم الاحترافية الأسبوع الماضي قرار إعادة المباراة على أرض محايدة وخلف أبواب مغلقة، كما خصمت نقطتين من رصيد نيس بينهما واحدة مع وقف التنفيذ.

وتم إيقاف مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونزاليس الذي ألقى الكرات في اتجاه جمهور نيس، لمباراتين، فيما أوقف زميله ديميتري باييه مباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما تعرض باييه الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم من "ألتراس" لفريق نيس حيث أصيب في ظهره بقارورة ماء بلاستيكية، أعاد إلقاءها على الجماهير.

واجتاح العشرات من مشجعي فريق نيس الملعب مما تسبب في شجار بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين.

وأوقف بابلو فرنانديس، مساعد المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه مشجعاً لنيس دخل أرض الملعب، فيما عوقب النادي المضيف بخوض ثلاث مباريات مقررة على أرضه خلف أبواب مغلقة.


وكالات

كوورة

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