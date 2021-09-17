أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القابضة للمياه: ورشة عمل دعم النزاهة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

Print
القابضة للمياه: ورشة عمل دعم النزاهة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية القابضة للمياه: ورشة عمل دعم النزاهة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم النزاهة بمختلف الإدارات بالشركة والشركات التابعة.

نظمت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ورشة عمل «آليات تطبيق مبادئ والنزاهة بشركات المياه»، بمشاركة مديري إدارات دعم النزاهة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وافتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة دعم النزاهة، المنعقدة في الفترة من 12-16 سبتمبر2021.

وأكد «أحمد جابر» أهمية الورشة والتى تهدف إلى تحليل المخاطر واعداد الخطط التنفيذية ومؤشرات الأداء لعمليات دعم النزاهة الخاصة بالقطاع التجاري بالشركات التابعة.

وأوضح أن ذلك يأتى في اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب بالاسكندرية لتطوير الأداء ووضع إجراءات فعالة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت غادة عبدالوهاب أهمية دور إدارة دعم النزاهة في وضع إجراءات وقائية تقي الشركات من مخاطر عدم الالتزام.

وأشارت أنه تم خلال ورشة العمل متابعة موقف إدارات دعم النزاهة وكذلك قياس نتائج المؤشرات للعمليات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة ودراسة تطوير منهجية عمل إدارات دعم النزاهة بالشركات التابعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

المغرب.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل الحكومة الجديدة

المغرب.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل الحكومة الجديدة

للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

للمرة الثانية خلال 6 أيام.. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

«اتصالات الشيوخ»: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية

«اتصالات الشيوخ»: انتباه الحكومة لمستقبل سوق العمل التكنولوجي خطوة إيجابية