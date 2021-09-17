القابضة للمياه: ورشة عمل دعم النزاهة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم النزاهة بمختلف الإدارات بالشركة والشركات التابعة.

نظمت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ورشة عمل «آليات تطبيق مبادئ الحكومة والنزاهة بشركات المياه»، بمشاركة مديري إدارات دعم النزاهة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وافتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة دعم النزاهة، المنعقدة في الفترة من 12-16 سبتمبر2021.

وأكد «أحمد جابر» أهمية الورشة والتى تهدف إلى تحليل المخاطر واعداد الخطط التنفيذية ومؤشرات الأداء لعمليات دعم النزاهة الخاصة بالقطاع التجاري بالشركات التابعة.

وأوضح أن ذلك يأتى في اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب بالاسكندرية لتطوير الأداء ووضع إجراءات فعالة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت غادة عبدالوهاب أهمية دور إدارة دعم النزاهة في وضع إجراءات وقائية تقي الشركات من مخاطر عدم الالتزام.

وأشارت أنه تم خلال ورشة العمل متابعة موقف إدارات دعم النزاهة وكذلك قياس نتائج المؤشرات للعمليات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة ودراسة تطوير منهجية عمل إدارات دعم النزاهة بالشركات التابعة.