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اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:32 صباحاً
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:18 صباحاً
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:09 صباحاً
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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"أبل ووتش سيريس 7".. تعرف إلى مميزات وسعر ساعة أبل الجديدة
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الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
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