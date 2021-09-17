أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وفاة مخترع الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات رخيصة الثمن عن 81 عاما

Print
وفاة مخترع الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات رخيصة الثمن عن 81 عاما وفاة مخترع الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات رخيصة الثمن عن 81 عاما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفّي كلايف سِنكلير، المخترع البريطاني الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية رخيصة الثمن، الخميس عن 81 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته للإعلام.

وفارق سِنكليرالحياة في منزله في لندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية.

كلايف سنكلير

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات الأسبوع الماضي، «لأنّ هذا ما كان يستهويه»، بحسب ما كشفت ابنته لـ «بي بي سي».

وهي صرّحت «كان ابتكاريا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيّقة له. وكان ذاك شغفه».

ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972.

كلايف سنكلير

وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم «سنكلير زد اكس 80» التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب مئة جنيه استرليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي