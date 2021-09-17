انتهاء المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية بشمال سيناء

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انتهت المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الانجليزية Enjoy English بمدارس المرحلة الاعدادية ، والتى نظمها توجيه اللغة الانجليزية برعاية وكيل الوزارة حمزة أمين رضوان ، وباشراف الموجه العام للغة الانجليزية حاتم أيوب .

وأعلن الدكتور محمد ابراهيم آدم معلم اللغة الانجليزية بمدرسة الشهيد شريف محمد حسين الإعداديه للبنات بالعريش والمشارك في المبادرة أنه تم تنفيذ المبادرة بمدارس المرحلة الابتدائية الأسبوع الماضى ، وبمدارس المرحلة الاعدادية طوال هذا الأسبوع لرفع مستويات الطلاب في مادة اللغة الانجليزية .. حيث تم التركيز على 3 مهارات أساسية ، وهى المحادثة باللغة الانجليزية ، النطق الصحيح للكلمات ، وقواعد اللغة الانجليزية .

وأضاف، في بيان اليوم، أنه سيتم استكمال تنفيذ المبادرة بمدارس المرحلة الثانوية خلال الأسبوع المقبل اعتبارا من ١9 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجارى