شوشة: لدينا 2915 شهيدا ومصابا بالمحافظة يشملهم قرار رئيس الوزراء

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم عظيم الشكر والامتنان للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وصرف التعويضات لهم .

وقال المحافظ،في تصريح له، «لدينا 2915 من الشهداء والمصابين بالمحافظة يشملهم قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة، حيث سيستفيدون من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ليتم صرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيها لأسرة كل شهيد توزع طبقا لاعلام الوراثة للمستحقين .

أشار المحافظ إلى أنه يتم صرف تعويض للمصاب حسب نسبة العجز المقررة، وأنه يتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

كما قدم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين، والمتطوعين المتواصلين بشكل دائم لخدمة أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .