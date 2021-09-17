غدًا .. توزيع 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين بالعريش

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يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، غدًا السبت، بتسليم عدد 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين، وذلك في حضور سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد المحافظ على تخصيص عدد ٤٨٠٠ كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه سيتم غدا السبت توزيع كروت التعويضات من بنك ناصر الاجتماعى لعدد رمزى من أسر الشهداء والمصابين، واعتبارا من بعد غدا الاحد القادم سيتم توزيع عدد ٤٨٠٠ كارت فيزا تعويضات أخرى لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش.. حيث يتم تخصيص الثلاث أيام الأولى لشهداء ومصابى مدينة العريش.. ثم مدينة الشيخ زويد ووسط سيناء، وبالتوازى لشهداء ومصابى الروضة ومركز بئرالعبد.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى في أي محافظة أخرى لصرف التعويض.. إلا إذا كان هناك حالات بها أطفال قصر لحين استكمال الاجراءات اللازمة .