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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء

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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء ، اليوم الجمعة، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 16 وحتى 32 درجة، وسجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 و29 درجة، ورفح ما بين 22 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 و32 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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