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جوميز ينتقد البرازيل.. ما حدث في مباراة التانجو والسامبا متعمد

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جوميز ينتقد البرازيل.. ما حدث في مباراة التانجو والسامبا متعمد جوميز ينتقد البرازيل.. ما حدث في مباراة التانجو والسامبا متعمد

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أكد المهاجم الأرجنتيني، أليخاندرو «بابو» جوميز، أن توقف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر «كان بسبب شيء بعيد عن كرة القدم»، و«تم الترتيب له قبل المباراة لكي يحدث أثناء» سير اللعب.

وقال بابو جوميز، في تصريحات صحفية: «كان يمكنهم تحذيرنا قبلها بيومين أو ثلاثة.. انتظروا حتى تبدأ المباراة لكي يدخلوا الملعب، وهو شيء لم أره من قبل».
وأضاف «لقد كان حدثا مؤسفا، ويلطخ سمعة كرة القدم بأمريكا الجنوبية.. كان هناك نجوم كثيرون وأشخاص كثيرون، وهم في النهاية من يدفعون الثمن».

وكانت السلطات البرازيلية قد أوقفت المباراة، بدعوى ضرورة دخول 4 من لاعبي الأرجنتين الحجر الصحي، نظرًا لقدومهم من بريطانيا.

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