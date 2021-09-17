وزير الأوقاف والسفير السوداني يؤديان صلاة الجمعة بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما صلاة الجمعة اليوم بمسحد الميناء الكبير بالغردقة ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وفي إطار عدد من الزيارات الميدانية، شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر،، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.