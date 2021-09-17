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عمر كمال يعلق على وقائع انتحار الشباب: «ضاقت بهم أنفسهم وتملكهم الاكتئاب»

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عمر كمال يعلق على وقائع انتحار الشباب: «ضاقت بهم أنفسهم وتملكهم الاكتئاب» عمر كمال يعلق على وقائع انتحار الشباب: «ضاقت بهم أنفسهم وتملكهم الاكتئاب»

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طالب مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال جمهوره بالدعاء للشباب المنتحرين ودعم أسرهم بعد واقعة انتحار فتاة بداخل أحد مولات مدينة نصر.

ونشر عمر كمال صورتين من حادثي انتحار فتاة المول والشاب الذي ألقى بنفسه من برج القاهرة العام الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب طالبا الدعاء لهما بالرحمة:«اللهم انهم عبادك الضعفاء ضاقت بهم أنفسهم وتملك منهم الاكتئاب وقلة الحيلة فذهبوا لرحمتك فرحمهم انت الرحمن الرحيم ..اللهم سعة لمن ضاقت بهم الدنيا ورحمه لمن استوقفت بهم الحياه يا الله«.

وكانت طالبة بكلية الأسنان قد ألقت بنفسها من الدور السادس بأحد مولات مدينة نصر بعد إصابتها بحالة نفسية سيئة وفي واقعة مشابهة ألقى شاب في مقتبل العمر بنفسه من برج القاهرة العام الماضي وسط صدمة المحيطين به.

تدوينة عمر كمال

المصرى اليوم

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