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حسين لبيب لجماهير : أنا عملت أيه علشان اتشتم وحرام عليكم إهانة أسرتي

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حسين لبيب لجماهير الزمالك: أنا عملت أيه علشان اتشتم وحرام عليكم إهانة أسرتي حسين لبيب لجماهير : أنا عملت أيه علشان اتشتم وحرام عليكم إهانة أسرتي

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انتقد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي ، جماهير النادي التي تهاجمه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الزملكاوية على مدار الشهور الماضية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: أنا عملت أيه علشان اتشتم كل الوقت ده حرام عليكم اللي بيحصل ده ولن اسمح لنفسي باهانة اسرتي مرة ثانية

وكان لبيب قد اعلن انه سيرحل عن نادي الزمالك بعد شهر عقب تسليم النادي للمجلس

وظهر لبيب في حالة نفسية سيئة في احدي اللقاءات التليفزيونية بسبب هجوم وانتقادات واساءات جمهور الزمالك له طوال الفتره الماضية

المصرى اليوم

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