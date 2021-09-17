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انتقد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، جماهير النادي التي تهاجمه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الزملكاوية على مدار الشهور الماضية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: أنا عملت أيه علشان اتشتم كل الوقت ده حرام عليكم اللي بيحصل ده ولن اسمح لنفسي باهانة اسرتي مرة ثانية

وكان لبيب قد اعلن انه سيرحل عن نادي الزمالك بعد شهر عقب تسليم النادي للمجلس المنتخب

وظهر لبيب في حالة نفسية سيئة في احدي اللقاءات التليفزيونية بسبب هجوم وانتقادات واساءات جمهور الزمالك له طوال الفتره الماضية