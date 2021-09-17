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هنادي مهنا عن فقدان وزنها: «كانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم واكتئبت من التنمر»

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هنادي مهنا عن فقدان وزنها: «كانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم واكتئبت من التنمر» هنادي مهنا عن فقدان وزنها: «كانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم واكتئبت من التنمر»

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كشفت الفنانة هنادي مهنا ، عن تعرضها للكثير من التنمر والانتقادات السلبية حول شكلها ووزنها الزائد ماأثر عليها نفسيا كانت وراء اتجاهها إلى الدايت وإنقاص وزنها.

هنادي مهنا - صورة أرشيفية

وقالت هنادي خلال استضافتها في برنامج «مساء » مع الإعلامي رامي رضوان: «كنت أتلقى تعليقات سخيفة..وكانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم هم.. مش عشان نفسي وشكلي .. فكنت بنهار وبعيط من التنمر عليا ومن الاكتئاب ومن كتر التنمر والتريقة على شكلي كنت بأكل أكتر».

من جانبه علق الفنان أحمد زاهر الذي شارك هنادي الظهور في البرنامج:«أنا كمان تعرضت لمثل هذه التعليقات السخيفة بسبب وزني ..كنت تخين قالولي ايه ده .. خسيت قالوا ايه كل ده عملت ايه».

وتشارك الفنان أحمد زاهر بطولة حكاية من مسلسل «ورا كل باب» التي عرضت مؤخرا.

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد أثارت الجدل منذ أشهر بسبب فقدانها للوزن الزائد بطريقة مذهلة في فترة قصيرة، وظهرت بلوك جديد أبهر جمهورها حيث تميزت بإطلالة رائعة ورشاقة غير مسبوقة.

صورة جديدة للفنانة هنادي مهنا - صورة أرشيفية

كان الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة المصنف عالميا، كان قد أوضح مؤخرا بأن «هنادى» فقدت حوالى ٣٠ كيلو جراما من وزنها في فترة قصيرة، من خلال إتباع أفضل المعايير العالمية لتقديم أفضل خدمة طبية.

يذكر أن هنادي تشارك في بطولة فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبدالله، والذي صورت بعض مشاهده مؤخرا ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

https://www.facebook.com/224906791296415/posts/1637799333340480/

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