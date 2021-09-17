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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، لم يتقدم باستقالة رسمية لمجلس الإدارة.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية :«أسامة نبيه، لم يتقدم باستقالة رسمية لمجلس الإدارة، ولكن قرأت الاستقالة عبر مواقع التواصل الإجتماعي»، مضيفًا: «أسامة نبيه، تحدث معي تليفونيا وقال لي أنه سيترك النادي فقلت له (اتفضل)، وبالنسبة لي المدرب، علاقته حاليًا انتهت بنادي الزمالك».

واوضح :«لم أتحدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، عن استقالة أسامة نبيه».

وعن حقيقة تمرد لاعبي الزمالك ورفضهم النزول للتدريبات قال: «لا أساس من الصحة لما تردد عن تمرد لاعبي الزمالك»، موضحًا:«كارتيرون، أبلغني أنه لا يوجد تدريب يوم الخميس، لذلك قررنا الاجتماع مع الجهاز الفني والإداري، في غياب أسامة نبيه، ثم بعد ذلك عقدنا جلسة مع اللاعبين، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمستحقات».