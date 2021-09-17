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أبدى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، استياءه الشديد بسبب الهجوم الذي يتعرض على مجلس الإدارة من قبل بعض جماهير القلعة البيضاء.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: «حزين جدًا للهجوم الذي يتعرض له مجلس الإدارة، ما يحدث حملة موجهة لغير مصلحة الزمالك».

وأضاف: «حاولنا نجتهد لمدة 4 اشهر ويتبقى لنا شهر ونصف فقط، سنجتهد خلالهم ثم نسلم النادي إلى مجلس الإدارة الجديد»، مضيفا :«لن أترشح لانتخابات الزمالك المقبلة».

وأوضح أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن تقدمي باستقالتي للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولم اتعود على الانسحاب، وسأستمر في المهمة حتى النهاية، موضحًا أن الجلسة التي جمعته مع الوزير كانت لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي.