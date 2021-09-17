أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعات

Print
نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعات نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعات

نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ

ظهر الإعلامي المعروف داوود الشريان (67 سنة) أخيرًا بملامح متغيرة أثارت التساؤلات والشائعات حول صحته عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، وهي شائعات فندها ولده "محمد" عبر تغريدات في حسابه بـ"تويتر".

ونشر "محمد الشريان" مقطع لوالده وهو يمارس الرسم والتلوين على جدران منزله، ومقطعًا آخر وهو يعلم أحفاده الرسم، وغرد قائلاً: "نمط الحياة الجديد للوالد، والذي -الحمدالله- أسهم في إنقاص وزنه، مع الالتزام بنظام غذائي. ولله الحمد هو بصحة وعافية، وما يتم تداوله غير صحيح".

يُذكر أن الإعلامي داوود الشريان، والذي يُلقّب في الأوساط الإعلامية بـ"كبريت الصحافة"، قدم أخيرًا برنامج المسابقات "تحدي العائلات" على قناة mbc، وكانت آخر مناصبه رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

أول ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته (فيديو)

أول ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته (فيديو)

هل أعتذر بايدن لماكرون عن صفقة الغواصات ؟.. البيت الأبيض يجيب (فيديو)

هل أعتذر بايدن لماكرون عن صفقة الغواصات ؟.. البيت الأبيض يجيب (فيديو)

بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي (فيديو)

بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي (فيديو)