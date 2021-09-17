سيدة تقتل زوجها وتلقيه في قمامة بشارع الهرم : زوجي شاذ ويستحق الحرق (تفاصيل صادمة)

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«زوجي يستحق القتل والحرق فهو شخص متحرش وشاذ يطارد ابنته ويراودها عن نفسها، وحاول 3 مرات في اغتصابها بالقوة والتعدي عليها جنسيا لهذا قررنا قتله والتخلص من شره».. تلك هي كانت اعترافات ربة منزل بمشاركة ابنتها وخطيبها بقتل زوجها وحرق جثته في منطقة بولاق الدكرور.

كانت أجهزة أمنية الجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص متفحمة داخل صندوق القمامة في شارع الهرم، انتقل ضباط قسم شرطة قسم الهرم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لرجل مطموس الملامح بسبب تعرضه للحرق.

تم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم مناظرة الجثة، وعرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطالبت شرطة مباحث بولاق الدكرور، باستكمال التحريات في الحادث وضبط المتهمين.

العثور على جثه - صورة أرشيفية

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة قتل وحرق جثة رجل وإلقائها في صندوق قمامة بشارع الهرم، وتم تفريغ الكاميرات المراقبة الموجودة في العقارات المجاورة، التي رصدت تحركات المتهمين أثناء التخلص من الجثة في القمامة بشارع الهرم.

وقالت التحريات إن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه وابنتها وخطيبها، فيما كشفت الكاميرات أن المتهمين قاموا بقتل وحرق رب الأسرة وتخلصوا منها في القمامة بسبب سوء سلوكه.

قام فريق البحث بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمسرح الجريمة، ومناقشة عدد من شهود عيان بالمنطقة التي عثر فيها على جثة المجني عليه، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أن الزوجة وابنتها وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة محاولة اغتصاب ابنته أكثر من مرة.