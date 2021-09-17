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أكد فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليس لديهم مستحقات متأخرة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: «لاعبو الزمالك حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية، حتى مكافآت الفوز في أخر 4 مباريات بالدوري»، مضيفا: «يتبقى للاعبين فقط مكافأة الفوز بالدوري».

وأضاف: «كانت هناك جلسة للإدارة مع اللاعبين والجهاز الفني، مساء الخميس، واللاعبون تفهموا الظروف الصعبة التي يمر بها النادي»، مؤكدًا: «الأمور المالية في الطريق للحل خلال الأيام المقبلة».

وأشار: «لا أساس من الصحة لما تردد عن الغاء التمرين، الأمور جيدة وكل لاعب كان له وجهة نظر قالها وفي النهاية تفهموا الأمر».

وعن استقالة أسامة نبيه، قال فاروق جعفر إن أسامة نبيه اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه والإدارة قبلت استقالته.