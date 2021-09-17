العالم يتجه نحو القيادة الذاتية للسيارات الأجرة .. هل يصبح التخلي عن «سائق التاكسي» وضع حتمي لمواكبة التكنولوجيا؟

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تتدافع رغبات الدول في التخلي عن «سائق التاكسي» كلما طورت من صناعة سيارات الأجرة، لتصبح مؤهلة للقيادة الذاتية، دون تدخل إنساني في تحريك وتوجيه تلك السيارات في الشوارع عالميًا.

وأعلن نائب عمدة العاصمة الروسية لشؤون النقل مكسيم ليكسوتوف، إن موسكو ستصبح أول عاصمة في أوروبا، تعمل فيها سيارات «التاكسي» بدون سائق، مؤكدًا أن الاختبارات في هذا المجال، ستبدأ خلال هذا الخريف.

وأضاف نائب عمدة العاصمة: «تجري مناقشة موضوع تطوير المركبات غير المأهولة، على نطاق واسع في جميع البلدان المتقدمة»، وأهم مهمة لدي عمدة موسكو، هي التأكد من أن جميع الخدمات والابتكارات المستخدمة في العاصمة آمنة، متابعا: «لذلك لن نبدأ الاختبارات إلا بعد اقتناعنا بالأمان التام لاستخدام الركاب لسيارة أجرة بدون سائق للركاب».

وذكر نائب العمدة، أن شركة «ياندكس»، تخطط في هذا الخريف لاختبار أول سيارة أجرة بدون سائق في العاصمة، وسيتم تقديم هذه الخدمة في المنطقة القريبة من محطات المترو «ياسينوفو» و«نوفوياسينوفسكايا» و«بيتتسوفسكي بارك»، كما تستعد موسكو بإجراء عمليات دراسة لحركة المرور في الشوارع التي سيتم فيها الاختبار.

وبالعودة إلى مايو الماضي، تجد سبير أوتو تك، التابعة لـ«سبيربنك»، أكبر مقرض في روسيا، طوّرت سيارة ذاتية القيادة بالكامل «إف إل أي بي» التي وصفتها الشركة بـ«تاكسي المستقبل»، فتعد «سبير أوتو تك» شركة تكنولوجية تنقل خبرات تطوير تكنولوجيا المعلومات ونهجها إلى مجال النقل، وتتمثل مهمتها في جعل القيادة أكثر راحة وأمانًا وكفاءة.

وقالت «سبير أوتو تك» إن سيارة «إف إل أي بي» تمتلك حجم سيارة ركاب تقليدية، ولكن تتسع لـ6 ركاب، واستوفت الحد الأقصى من متطلبات معايير القيادة الآلية الدولية، ولكن حتى الآن لم تُختبر إلا على المسارات المغلقة«، وأكدت الشركة في بيان لها أن البطاريات القابلة للاستبدال تعمل على تشغيل المحرك الكهربائي للمركبة، ولكن يمكنها توفير طاقة الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وتابعت الشركة: «خبرة الشركة في تصميم البطارية تسمح باستبدال جميع الوحدات في مدة لا تزيد على 5 دقائق، مقارنة بإعادة تعبئة سيارة عادية بالوقود التقليدي»، ولم تكشف «سبير أوتو تك» عن المبلغ الذي استثمرته في المشروع، أو أي تفاصيل حول الأسعار أو الموردين أو الجدول الزمني المتوقع للإنتاج.

قال رئيس قسم التكنولوجيا في أكبر مصرف عالمي في الإتحاد الروسي «سبيربنك»، ديفيد رافالوفسكي: «ستتيح لنا البنية المرنة لتقنية القيادة الذاتية في (سبير أوتو تك) طرح حلول عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل نقل البضائع والميل الأخير وسيارات الأجرة»، ويشبه التصميم المنحني للسيارة الجديدة فهي دون مقدمة أو خلفية واضحة، المركبات الطائرة من المسلسل التلفزيوني الروسي «ضيف من المستقبل» الذي عرض عام ١٩٥٨.

وليست روسيا وحدها التي تسعى لسيارات الأجرة الكهربائية صديقة البيئة وتقود ذاتيًا، لكن دبي كذلك ففي سبتمبر الماضي، بدأت دبي والإمارات العربية المتحدة بالفعل في تحريك الأمور وتدفعان بقوة نحو التنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية بسيارات أجرة ذاتية. وما يساعد دبي في تلك الخطوة، هو كونها شقت طريقها منذ سنوات بعربات مترو وترام دون سائق، لذلك تستعد إلى تعميم فكرة السيارات الذاتية، حيث كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطة جريئة لتنمية أسطول الإمارة بالسيارات ذاتية القيادة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الهيئة بأنها تنوي أن تكون هناك سيارة من كل 20 سيارة عامة في دبي بدون سائق وذلك بحلول عام 2023، وستتطور دبي الفكرة بالاعتماد على سيارات الأجرة بدون سائق وينتظر بأن يكون أكثر من نصف سيارات دبي صديقة للبيئة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة «تاكسي دبي» خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

فيما أوضح مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن هناك جهود كبيرة مبذولة لتسخير الذكاء الاصطناعي وأنظمة التكنولوجيا الذكية لتعزيز أداء شبكة النقل العام والبحث عن تحقيق رضا العملاء بصورة أكبر، وتابع بأن هناك العديد من الأهداف الرئيسية التي تسعى قطاع سيارات الأجرة في دبي وراء تحقيقها خلال العامين المقبلين.

وتتضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة سيارات الأجرة لمواكبة النمو السريع الذي تشهده الإمارة، منها زيادة حصة «تاكسي دبي» في السوق في قطاع سيارات الأجرة من 41.5% إلى 44% بحلول 2023.

في المقابل، وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرًا اتفاقية مع شركة «كروز» المدعومة من مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية لتشغيل سيارات الأجرة دون سائق مع تقديم خدمات النقل المشتركة في إمارة دبي، وكشف الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، عن الشراكة الأولى التي تقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الشيخ حمدان إن دبي ستكون أول دولة خارج أمريكا تعتمد على سيارات «كروز» الأجرة ذاتية القيادة، التي يمكن حجزها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

وتطمح دبي إلى تحويل 25% من إجمالي رحلاتها إلى ذاتية القيادة عبر وسائل النقل المتعددة بحلول نهاية العقد الجاري، ومن المنتظر أن يخفض تاكسي القيادة الذاتية تكاليف النقل بما يقدر بحوالي 900 مليون درهم سنويًا بالإضافة إلى توفير 1.5 مليار درهم من خلال خفض التلوث البيئي بنسبة تصل إلى 12% سنويًا.

ويتوقع بأن يحقق النقل ذاتي القيادة عائدات تصل إلى 18 مليار درهم وهو ما سيرفع العائدات الاقتصادية ويزيد من كفاءة قطاع النقل خلال القرن الحالي. كما تأمل أن تخفض المركبات ذاتية القيادة من حوادث الطريق في الإمارة بنسبة تصل إلى 90% من الحوادث التي تنتج عن الأخطاء البشرية.

وتتحمس إمارة أبوظبي لتنفيذ تلك الخطوة بالتخلي عن سائقي «التاكسي» تدريجيًا لمواكبة التطور، ودخلت دائرة البلديات والنقل في شراكة لقيادة التجارب على استخدام المركبات ذاتية القيادة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع عالي التقنية ثلاث مركبات ذاتية القيادة توفر خدمات النقل المجانية من الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، فيما تنطلق أكثر من 10 مركبات على الطرقات للمرحلة الثانية من المبادرة المستقبلية، والتي ستمتد إلى مواقع في جميع أنحاء أبوظبي على أن يبدأ التشغيل التجريبي في الربع الأخير من العام الجاري.

وأنضمت الصين إلى تجربة السيارات ذاتية القيادة، في مايو ٢٠٢٠، حيث أعلنت شركة «بايدو» الصينية أن سيارة «روبوتاكسي أبولو» ذاتية القيادة ستبدأ رسميًا عملياتها التجارية المنتظمة، مما يشير إلى مرحلة جديدة في تسويق المركبات ذاتية القيادة، وللصعود إلى السيارة يجب أولًا مسح الراكب رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتسجيل رمز صحي كجزء من تدابير الحماية من فيروس كورونا، بمجرد الصعود إلى التاكسي، يتحقق النظام من ربط أحزمة المقاعد وإغلاق الأبواب بعد ضغط الراكب على كلمة «ابدأ».

وخضعت تلك السيارة الصينية إلى اختبارات في عام ٢٠١٩، على الطرق المفتوحة في مدن بما في ذلك بكين وغيرها، وأربع مدن في كاليفورنيا، وخلال تلك الفترة، أتاحت شركة «دونجفنج موتور» الصينية لصناعة السيارات إمكانية الاستمتاع بركوب مجاني لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها، وذلك في مدينة وهان الصينية وذكرت الشركة أن السيارة مزودة بكاميرات عالية الدقة ورادار بالموجات الميليمترية وأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال الجيل الخامس وتسعى بالسنوات المقبلة إطلاق المزيد من تلك السيارات.

في المقابل، أطلقت منذ أشهر قليلة شركة إنترنت صينية رائدة، سيارات أجرة دون سائق، حيث بدأت السيارات الجديدة «Apollo Go» في نقل الركاب في غرب بكين، بتكلفة حوالي 4.60 دولارًا لكل رحلة، ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، تمت برمجة المركبات مع ثماني وجهات في منتزه «شوجانج» موطن الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة لعام 2022، وهناك مشغل عن بعد في متناول اليد يمكنه التحكم في السيارة في حالة الطوارئ، وتأمل في استعمالها لنقل الرياضيين في الأولمبياد المقبلة، وقال يونجبيج وانج، المدير العام لتكنولوجيا القيادة الذاتية لديهم، إن تقديم الخدمات بدون سائق هي مرحلة لا غنى عنها لتسويق القيادة الذاتية.

أما في اليابان، بدأت السلطات اختبار سيارة أجرة ذاتية القيادة، نوفمبر ٢٠٢٠، باستخدام شبكة لاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس في العاصمة طوكيو من خلال طريق مصمم وغير مسبوق لسيرة هذه النوعية من السيارات، واختبرت أكثر من شركة يابانية سيارة الأجرة على الطرق العامة حول مبنى المكاتب الحكومية في حي «شينجوكو» في طوكيو لضمان عملها السلامة والأمان للركاب.