بعد استعدادها لطرح هاتف «آيفون ١٣» .. تعرف على قصة أول سيارة كهربائية تطلقها «أبل» قريبًا

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سنوات يعقبها سنوات وتستمر شركة «أبل» عملاق صناعة التكنولوجيا في العالم دخول عالم السيارات، بطرح سيارتها في الأسواق العالمية، لن تتخيل كم من أعوام مرت ولا تزال السيارة يتم تعديلها وإضافة تقنيات لها وتحديثها لتتفوق على السيارات المتاحة بالأسواق من شركات السيارات المنافسة، لكن دون الظهور إلى العلن حتى يومنا الحالي، ومنذ أيام قليلة تم طرح تكهنات حول سيارتها المرتقبة الكهربائية ذاتية القيادة.

ويشار إلى أنها ستكون من طراز السيارات الـ «كروس أوفر»، بتصميم مستوحى من جهاز آيفون فهي تحمل تصميم «التفاحة» على السيارة، وتعمل الشركة على تطوير تقنية القيادة الذاتية بالكامل، حيث تستعين بعدد كبير من الماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار، لضمان عدم الوقوع في أي أخطاء، ومن المتوقع أن تأتي سيارة أبل فخمة وفارهة بتصميم داخلي وخارجي، كما ستحتوي على شاشة عرض ومساعد «SIRI» الصوتي الشهير.

لم تكن المعلومات حول السيارة وحدها محط للشائعات، لكن هذه المرة، تقول الصحيفة المختصة بالصناعات والسيارات «DigiTimes» ومقرها تايوان، إن عملاق التكنولوجيا أبل موجود حاليًا في آسيا لمقابلة ممثلي شركة السيارات «Toyota» لمناقشة شراكة محتملة تجمعها، ولفتت إلى أن الشركة الأمريكية أبل تهدف للعثور على شريك موثوق وقوي في قطاع السيارات في محاولة لإطلاق أول سيارة إنتاجها في عام ٢٠٢٤.

ليس هناك الكثير من التفاصيل عن الشراكة، هناك شيء واحد تذكره الصحيفة التايوانية أن محور المناقشات سيكون على الأرجح بهدف تزويد سيارة أبل الكهربائية بالبطاريات، وفي الوقت نفسه، ذكر موقع «ماك رومرز» الأمريكي، أن ممثلي أبل التقوا مع الشركة الكورية للصناعات «SK Grou» وثالث أكبر شركات صناعة الإلكترونيات «LG Electronics»، في أغسطس الماضي، وعلى الأرجح كانت تكنولوجيا البطاريات محور المحادثات أيضًا.

وفقًا للموقع الإخباري للسيارات «motor1»، تريد أبل البدء في بناء سيارتها الكهربائية شبه المستقلة في عام 2024، وتركز حاليًا على بناء مصادرها للتوريدات المطلوبة، حتى أن وكالة «رويترز» ذكرت أن شركة أبل تعمل على تطوير جيل جديد من تصميم البطاريات، والذي يجب أن يصبح ثورة بنفس الطريقة التي كان بها هاتفها «آيفون»، وبذلك ربما تحاول الشركة توريد البطاريات من شركات أخرى حتى تصبح جاهزة بتقنية بطاريتها الخاصة أو أن الشركة مهتمة بالاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج بطارياتها.

في المقابل، أوقف أبل المحادثات بشأن تفاصيل شراكتها مع «هيونداي» مؤقتًا وكانت تناقش خطط مشروعها «Apple Car» مع مصنعي السيارات الآخرين، وفقًا لوكالة الأنباء «بلومبيرج»، حيث أنزعجت شركة أبل لأن «هيونداي» أكدت أنها تجري محادثات مع أبل. فيما يزعم البعض أن أبل أرادت الشراكة مع «نيسان» لكن المفاوضات كانت قصيرة ولم تصل إلى المستويات التنفيذية بسبب الخلافات حول تفاصيل «Apple Car».

لكن ما حدث أن الشركتان اختلفتا حول فكرة الشراكة، حيث شعرت «نيسان» بالقلق من أن شركة أبل ستخفض تصنيفها إلى مورد أجهزة بسيط، كما تريد شركة أبل التحكم الكامل في تصميم سياراتها وبرامجها، لذا قالت شركة «نيسان» إنه ليس لديها خطط لتغيير الطريقة التي تصنع بها السيارات، كما ترددت شائعات عن قيام شركة أبل بزيارة شركة «تويوتا» في سبتمبر الجاري مع استمرار المحادثات للعثور على الموردين.

بدأت شركة أبل بفريق من حوالي 200 موظف يعملون على مشروعها، في البدايات، ولكن قيل إنها تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 1000 موظف، ومنذ أوائل عام 2015، بدأت تعين أبل موظفين من مجال صناعة السيارات والمجالات الأخرى المتعلقة بالسيارات، مثل الباحثين المتخصصين في تكنولوجيا البطاريات والأنظمة المستقلة، وواصلت التوظيف لمشروعها الخاص بالسيارات.

من بين الموظفين البارزين في شركة أبل من شركة «Tesla»، مدير الهندسة الميكانيكية السابق ديفيد نيلسون، ومهندس اختبار توليد القوة الأقدم السابق جون إيرلندا، ورئيس التوظيف السابق في «Tesla Lauren Ciminera»، ونائب رئيس «Tesla» السابق كريس بوريت، الذين ربما انضموا إلى أبل للعب دور رئيسي في تطوير سيارتها.

تشمل التعيينات البارزة الأخرى خمسة موظفين من الشركة الصينية «A123 Systems»، وهي شركة متخصصة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وواجهت شركة أبل دعوى قضائية من تلك شركة -تمت تسويتها- بشأن الموظفين الذين وظفتهم أبل وكانوا يعملون لديها فهي اعتبرته «سرقة» لموظفيها، وكان العديد منهم يتمتع بخبرة في بطاريات الليثيوم أيون المصممة للسيارات الكهربائية، وكان اثنين من كبيري مسؤولي التكنولوجيا السابقين بالشركة عملوا في شركة «Ford» كمديري هندسة السيارات الكهربائية وخلايا الوقود، وتم تعينهم في أبل.

كما وظفت شركة أبل اثنين من مهندسي «فورد» السابقين ومهندس من «جنرال موتورز»، وكانت تستقطب خبراء البطاريات من «سامسونج» وظلت تستقطب خبراء صناعة السيارات الذين عملوا في أبرز شركات صناعة السيارات حتى يومنا الحالي.

وبالرجوع إلى٢٠١٤ ستجد أنه عام إطلاق فكرة أبل للدخول إلى عالم صناعة السيارات، وكان مشروعها يحمل اسم «Project Tita»، وعلى مدار السنوات العديدة الماضية، أثر الصراع الداخلي ومشكلات القيادة ومشاكل أخرى على مشروع السيارة وتم تسريح الكثير من الموظفين.

وفي ديسمبر 2020، تم التأكيد على أن شركة أبل لا تزال تعمل بالفعل على إطلاق سيارة ذاتية القيادة وتخطط الآن لإطلاق سيارة في غضون ثلاث إلى ست سنوات، قالت رويترز إن شركة أبل تستهدف عام 2024، لكن المحلل في شركة أبل وهو «مينج تشي كو» يعتقد أنه لن يتم إطلاق السيارة حتى 2025 إلى 2027 على أقرب تقدير.