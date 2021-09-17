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«صحة القاهرة» تقدم لقاحات كورونا في 47 مركزًا .. تعرف على أماكنها

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«صحة القاهرة» تقدم لقاحات كورونا في 47 مركزًا .. تعرف على أماكنها «صحة القاهرة» تقدم لقاحات كورونا في 47 مركزًا .. تعرف على أماكنها

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توفر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، 47 مركز للتطعيم المواطنين ضد المستجد من خلال اللقاحات المختلفة التي تتوسع وزارة الصحة في الحصول عليها.

وتعطي وزارة الصحة حتي الآن عدد من لقاحات كورونا المختلفة من بينها لقاح أسترازينيكا، ولقاح سينوفارم، ولقاح سينوفاك، ولقاح سبوتنك، ولقاح جونسون اند جونسون.

وتنشر «المصري اليوم»، القائمة الكاملة لمراكز تلقي اللقاح في القاهرة وأماكنها.

1- 15 مايو مركز طبي مجاورة 5

2- المعادي مركز طبي الخبيري

3- حلوان مركز طبي الست خضرة

4- حلوان مستشفى حلوان

5- البساتين مركز طبي صقر قريش

6- القديمة مستشفى دار السلام

7- مصر القديمة مركز طبي عين الصيرة

8- طرة مركز طبي طرة

9- السيدة زينب رعاية طفل مصر القديمة

10- شبرا مستشفى شبرا العام

11- النزهة مركز طبي النزهة

12- النزهة مركز طبي المحكمة

13- عين شمس مركز صحة الأسرة

14- عين شمس مستشفى عين شمس

15- المطرية عيادة المطرية الشاملة

16- مصر الجديدة مكتب صحة بيروت

17- القاهرة الجديدة مركز طبي القطامية

18- القاهرة الجديدة مستشفى القاهرة الجديدة

19- القاهرة الجديدة مركز طبي التجمع الثالث

20- السلام أول مركز طبي الدلتا

21- السلام الثاني مركز طبي النهضة القديم

22- المرج مركز طبي الأندلس

23- مدينة نصر غرب مركز طبي السادس

24- وسط مركز طبي الدراسة

25- عابدين مركز طبي عابدين

26- الخليفة مركز طبي التونسي الحضري

27- الزيتون مركز طبي سراي القبة

28- مدينة نصر شرق مركز طبي الحي السابع

29- بدر مركز طبي الحي الأول

30- الشروق مركز طبي الـ 100 متر

31- الساحل مركز طبي المقسي

32- حدائق القبة مركز طبي الخليج المصري

33- المقطم مركز صحة الأسمرات 3

34- الوايلي مركز رعاية طفل العباسية

35- السيدة زينب مستشفى المنيرة العام

36- الشرابية مركز طبى العزب

37- الأميرية مركز طبى الزيتون الجديد

38- روض الفرج مركز طبى الحضرى

39- الأزبكية مركز طبى الفجالة

40- تأمين صحى عيادة النصر بحلوان

41- مؤسسة مبرة المعادى

42- مؤسسة هليوبوليس

43- مؤسسة مبرة مصر القديمة

44- مؤسسة وحدة المؤسسة العلاجية

45- خاص مصر للطيران

46- تأمين صحى عيادة مدينة نصر

47- خاص الكهرباء

المصرى اليوم

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