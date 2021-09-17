وائل جمعة يكشف مصير مصطفى محمد من مباراتي ليبيا وموقف صلاح

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كشف وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول، عن مصير مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، من المشاركة في مباراتي ليبيا، في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان مصطفى محمد، اعترض على حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب بطريقة غير لائقة، عقب احرازه هدف التعادل للفراعنة في مرمى الجابون بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

وقال وائل جمعىة، في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني الموجود في الوقت الحالي ليس طرفا فيما يتعلق بمصطفى محمد، الأمر في يد اتحاد الكرة يتصرف فيه كيفما يشاء، في أزمته مع الجهاز الفني السابق للمنتخب.

وأضاف: «البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب لا يعرف اللاعبين ولا يعرف الموقف الذي حدث، وسوف نحدد القائمة بشكل طبيعي قبل مواعد المعسكر بـ14 يوما».

أما عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول قال: «نتمنى تواجد محمد صلاح في مباراة ليبيا في مصر، ونتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وأمامنا بعض الوقت، من الممكن مع تحديث القائمة الحمراء أن يكون هناك تأثير للأمر».

وعن موقف عمر مرموش، المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني، من الانضمام للمنتخب قال: «كيروش يعرف مرموش، وتحدث عنه خلال الاجتماع، وإذا كان هناك فرصة لتواجده سيكون موجود معنا، والمدرب يتمنى أن يتم جلب أفضل لاعب للمنتخب».