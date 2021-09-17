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صيادلة الشرقية تستقصي حقيقة وفاة الصيدلانية إسراء سامي

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صيادلة الشرقية تستقصي حقيقة وفاة الصيدلانية إسراء سامي صيادلة الشرقية تستقصي حقيقة وفاة الصيدلانية إسراء سامي

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ناقش مجلس نقابة الصيادلة بالشرقية، مساء الخميس، في اجتماع عاجل تداعيات أزمة وفاة إحدى عضوات الجمعية العمومية وجنينها بفيروس كورونا>

وكلف مجلس نقابة الصيادلة بالشرقية، مستشارها القانوني استجلاء ظروف وملابسات وفاة الصيدلانية خلال الأيام الثلاث المقبلة، حتي يتاح للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما يوصي به تقريره القانوني.
وقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واجب العزاء لأسرة الدكتورة إسراء سامي الصيدلانية بعيادة الجلدية والجذام، بمنزل الأسرة بمدينة الزقازيق، والتي وافتها المنية، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
يشار إلى أن الصيدلانية الراحلة، أعلنت خلال منشور لها على صفحتها بالفيسبوك في السابع من شهر سبتمبر الجاري؛ إصابتها وعدد من افراد أسرتها بفيروس كورونا، وبعدها بأربعة أيام أي في الحادي عشر من ذات الشهر، تنبأت خلال منشور جديد بوفاتها، قالت فيه: أنا بموت وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وآثار خبر وفاة الصيدلانية حالة من الحزن الشديد بين طاقم الوسط الطبى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال زملاء الطبيبة الصيدلانية إنها كانت حامل في الشهر السابع، واصيبت بفيروس كورونا بسبب مخالطتها المرضى، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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