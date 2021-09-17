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رد حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، على مطالب جماهير النادي بالمزيد من الصفقات لتدعيم صفوف فريق الكرة.

وضم الزمالك كل من حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة للموسم الكروي الجديد.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الجماهير تطالبنا بحل قضايا، والتعاقد مع صفقات جديدة.. طب حد يقولي هنجيب فلوس منين؟«.

وأضاف: «اللجنة الحالية هدفها وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي، وبالأخص الأزمة المالية».

وواصل: «استلمنا خزينة الزمالك مفيهاش جنيه ومع ذلك لم نشتكي».