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حسين لبيب عن إبرام صفقات جديدة في : «نجيب فلوس منين»

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حسين لبيب عن إبرام صفقات جديدة في الزمالك: «نجيب فلوس منين» حسين لبيب عن إبرام صفقات جديدة في : «نجيب فلوس منين»

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رد حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون نادي ، على مطالب جماهير النادي بالمزيد من الصفقات لتدعيم صفوف فريق الكرة.

وضم الزمالك كل من حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة للموسم الكروي الجديد.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الجماهير تطالبنا بحل قضايا، والتعاقد مع صفقات جديدة.. طب حد يقولي هنجيب فلوس منين؟«.

وأضاف: «اللجنة الحالية هدفها وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي، وبالأخص الأزمة المالية».

وواصل: «استلمنا خزينة الزمالك مفيهاش جنيه ومع ذلك لم نشتكي».

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