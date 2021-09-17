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شرطة الحدود الشمالية: القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه

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شرطة الحدود الشمالية: القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه شرطة الحدود الشمالية: القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه

شرطة الحدود الشمالية: القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه، ما ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.شرطة الحدود الشمالية النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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