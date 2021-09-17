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حسين لبيب يرد على انتقادات عودة النقاز للزمالك

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حسين لبيب يرد على انتقادات عودة النقاز للزمالك حسين لبيب يرد على انتقادات عودة النقاز للزمالك

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رد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي ، على الانتقادات الموجهة للجنة بشأن التعاقد مع التونسي جمدي النقاز وعودته لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي مرة أخرى.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم».

وأكمل: «أشعر أن هناك إعلام موجه ضد نادي الزمالك دائمًا».

وواصل: «تعاملنا مع ملف النقاز بالشكل الأمثل لصالح نادي الزمالك».

وأنهى حسين لبيب حديثه قائلا: «الزمالك قدم موسم استثنائي في كافة الألعاب الجماعية، وحصلنا على 6 بطولات من أصل 8 هذا الموسم».

المصرى اليوم

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