حسين لبيب يرد على انتقادات عودة النقاز للزمالك

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رد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، على الانتقادات الموجهة للجنة بشأن التعاقد مع التونسي جمدي النقاز وعودته لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي مرة أخرى.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم».

وأكمل: «أشعر أن هناك إعلام موجه ضد نادي الزمالك دائمًا».

وواصل: «تعاملنا مع ملف النقاز بالشكل الأمثل لصالح نادي الزمالك».

وأنهى حسين لبيب حديثه قائلا: «الزمالك قدم موسم استثنائي في كافة الألعاب الجماعية، وحصلنا على 6 بطولات من أصل 8 هذا الموسم».