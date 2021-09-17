"بطاقة تقدير" .. مبادرة لخدمة المتقاعدين من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة

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لتقديم مميزات لهم للاستفادة من المرافق والتخفيضات وإنجاز المعاملات "نظامًا"

أطلقت الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة "بطاقة تقدير" لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة المتقاعدين وتتمثل هذه المبادرة في تقديم الخدمات والمميزات الخاصة لمن عملوا بالأمانة وأسهموا في خدمة القطاع البلدي بعد مسيرة عمل حافلة بالعطاء.

وتفصيلاً، تأتي المبادرة امتدادًا لعناية أمانة العاصمة المقدسة بمنسوبيها المحالين للتقاعد واستمرارًا للتواصل وتبادل الفائدة والخبرة من خلال عدة قنوات تركز الأمانة فيها على استمرار تقديرها لمنسوبيها بحيث لا تنقطع صلتهم وعلاقتهم بالأمانة بسبب التقاعد أو الانتقال إلى عملٍ آخر.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة الخدمات الخارجية بالإدارة العامة لتجربة العميل حسن فؤاد حويت أن "بطاقة تقدير" تتيح للمتقاعدين الحصول على عددٍ من المميزات والتي من ضمنها: الاستفادة من مرافق أمانة العاصمة المقدسة كنادي الأمانة بالمرصد الحضري، والاستفادة من تخفيضات منسوبي الأمانة، وتسهيل دخولهم لمواقف الأمانة، وإعطائهم أولوية في إنجاز المعاملات "نظامًا" دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف العملاء، إلى جانب تقديم الدعوات لهم لحضور الدورات والندوات وورش العمل والاحتفالات، ونقل خبراتهم المتميزة عبر لقاءات مباشرة مع موظفي الأمانة.

وأضاف "حويت" أن الأمانة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمنسوبيها المتقاعدين لمتابعة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وتسهيل ما يخُصّهم من خدمات، مؤكدًا استمرار التواصل بين الأمانة ومنسوبيها بعد التقاعد وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية.أمانة العاصمة المقدسة