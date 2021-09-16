ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، 75 كيلوجرام لحوم حمراء غير صالحة للاستخدام الآدمي، بحوزة جزار أثناء بيعها للمواطنين.

كما تمكن فريق الرقابة التموينية بإشراف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، من ضبط لحوم حمراء تم ذبحها خارج المجازر، دون الالتزام بالإجراءات القانونية للذبح والبيع.

ناشد «يوسف» المواطنين بضرورة الالتزام بشراء اللحوم التي يتم ذبحها داخل المجازر والمدون عليها الأختام المعلنة من قبل مديرية الطب البيطري، وأيضا داخل المحلات المرخصة.