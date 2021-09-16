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فيفي عبده : «لحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»

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فيفي عبده : «لحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها» فيفي عبده : «لحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»

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كشفت الفنانة فيفي عبده الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية، لافتة أن تربية والدتها كانت قاسية للغاية موضحة بأن والدتها كانت تضربها بالكرباج السوداني.

وأضافت فيفي عبده خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة عبر شاشة «: لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل.. كان قلبها بيتقطع علشان ست خدتها من أبويا، كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني».

وتابعت :«مرة لما رجعت من برة لقيتها ضاربة أختي ومكتفاها بعنف فظيع، اضطريت أفك أختي اترزعت حتة علقة، مع إني كنت طيبة أوي مش نمرودة أي حاجة بقبل بيها».

وأستكملت: «أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها.. هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي».

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