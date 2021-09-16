"التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتها المليشيا الحوثية نحو جازان

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أكدت: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان.

وذكرت قيادة قوات التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان.

وأكدت "التحالف" على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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