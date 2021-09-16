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فيفى عبده : «ناس كتير عاوزين يأذوني ومش بقول اسم والدتي عشان بخاف حد يعملي عمل»

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فيفى عبده : «ناس كتير عاوزين يأذوني ومش بقول اسم والدتي عشان بخاف حد يعملي عمل» فيفى عبده : «ناس كتير عاوزين يأذوني ومش بقول اسم والدتي عشان بخاف حد يعملي عمل»

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حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة ببرنامج «السيرة» الذي يذاع عبر فضائية ، وكشفت الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية، وعن طفولتها، وأسباب تسميتها باسم عطيات .

وقالت خلال حوارها مع وفاء الكيلاني :«اسمى الحقيقى عطيات وطول الوقت في البيت بكون كده وساعات بدلع نفسى وأقول طاطا، وأمى اللى سمتنى بهذا الأسم، لأنها كانت بتخلف بنات بس ووالدى كان متجوز واحدة تانية وخلف منها أولاد».

وتابعت قائلة: «مش عايزة اقول اسم والدتي عشان محدش يعملي عمل، أنا بخاف عشان بلاقي اعمال كتير في بيتي انا حاطة كاميرات في بيتي بس عادي مش صعب انهم يفصلوها ويحطوا العمل، لأن اللى عاوزين يأذونى كتير أوى بس ربنا أقوى طبعا».

واستكملت: «والدى فضل مع والدتى حتى وفاته وهو اتوفى وهعو صغير، وكانت بسبب غيرتها من زوجته الثانية كانت بتقطع له الجلاليب الحرير اللى بيلبسها، وعشان كده أنا لا يمكن اتجوز واحد يكون متجوز».

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