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«قومى المرأة» بالأقصر ينظم ندوة بمشاركة 50 سيدة

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«قومى المرأة» بالأقصر ينظم ندوة بمشاركة 50 سيدة «قومى المرأة» بالأقصر ينظم ندوة بمشاركة 50 سيدة

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نفذ المجلس القومى للمرأة بتوجيهات الدكتورة صابرين عبدالجليل مقرر المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس ندوة توعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات برئاسة منتصر عبدالرحيم مدير فرع الجهاز بالأقصر، بمشاركة 50 سيدة بمركز التدريب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ..

وحضر الفعالية المهندسة أمانى مدنى المقرر المناوب بالفرع ورجب محمد على رئيس وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات وعرفة محمد الرملى مسؤول الخدمات غير المالية.

وتحدثت المقرر المناوب عن دور المجلس القومى للمرأة مع جهاز تنمية المشروعات وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ثم تحدث رجب عن الدور المحورى الذي يقوم به الجهاز في توفير فرص عمل الشباب ودور الجهاز في دعم المشروعات التي تخص المرأة بالمناطق المهمشة وآليات التمويل الخاصة بالمشروعات ..

وأوضح عرفة دور وحدة تقديم الخدمات في إضفاء الصبغة القانونية للمشروعات والأعمال التي تتم موضحا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم في زيادة أواصر الترابط بين جميع العاملين .

المصرى اليوم

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