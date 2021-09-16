أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كلية اللاهوت تكرم مدير أوقاف المنيا

Print
كلية اللاهوت تكرم مدير أوقاف المنيا كلية اللاهوت تكرم مدير أوقاف المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت كلية لاهوت المثال بالشراكة مع اكسبلورنيشنز بمصر والشرق الأوسط وأوربا الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وذلك تقديراً وإجلالا لدوره الوطني وجهوده الصادقة والمخلصة في إعلاء قيم المحبة والتسامح ونشر الفضيلة في المجتمع وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد وخاصة بين أبناء محافظة المنيا مسلمين ومسيحيين. جاء ذلك خلال حفل تسليم درجتي الماجستير والدكتوراه بقاعة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

المحافظ يستقبل وفد المنائس الرسولية

في سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي، وفد الكنائس الرسولية في برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، أثناء زيارتهم لمحافظة المنيا وذلك لبحث سبل التعاون مع المحافظة .

ويستقبل رئيس الطائفة الانجيلية بمصر

كما استقبل «المحافظ»، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

المحافظ يستعرض انجازات

قال «المحافظ»، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

رئيس الطائفة الامجيلية يشيد بمبادر حياة كريمة

من جانبه، أشاد القس الدكتور أندريه ذكي، والوفد المرافق له، بجهود المحافظ، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا ان هناك تعاون مستمر وتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وخاصة مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني مما يستوجب علينا المشاركة والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)