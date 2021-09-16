كلية اللاهوت تكرم مدير أوقاف المنيا

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كرمت كلية لاهوت المثال بالشراكة مع اكسبلورنيشنز بمصر والشرق الأوسط وأوربا الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وذلك تقديراً وإجلالا لدوره الوطني وجهوده الصادقة والمخلصة في إعلاء قيم المحبة والتسامح ونشر الفضيلة في المجتمع وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد وخاصة بين أبناء محافظة المنيا مسلمين ومسيحيين. جاء ذلك خلال حفل تسليم درجتي الماجستير والدكتوراه بقاعة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

المحافظ يستقبل وفد المنائس الرسولية

في سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي، وفد الكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، أثناء زيارتهم لمحافظة المنيا وذلك لبحث سبل التعاون مع المحافظة .

ويستقبل رئيس الطائفة الانجيلية بمصر

كما استقبل «المحافظ»، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

المحافظ يستعرض انجازات السيسي

قال «المحافظ»، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

رئيس الطائفة الامجيلية يشيد بمبادر حياة كريمة

من جانبه، أشاد القس الدكتور أندريه ذكي، والوفد المرافق له، بجهود المحافظ، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا ان هناك تعاون مستمر وتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وخاصة مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني مما يستوجب علينا المشاركة والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن .