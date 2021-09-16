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محافظ أسوان يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالمواعيد المقررة بداية من أكتوبر

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محافظ أسوان يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالمواعيد المقررة بداية من أكتوبر محافظ أسوان يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالمواعيد المقررة بداية من أكتوبر

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عقب صدور القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى الخاص بتطبيق المواعيد الشتوية بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر المقبل بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والمقاهي والكافتريات والأندية.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه أعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بأستمرار المتابعة الميدانية لالتزام المنشآت بالمواعيد المقررة والتى تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءاً على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءاً، لافتاً بأن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع إستمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) .


وأضاف محافظ أسوان، أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، موضحاً بأنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على إقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءاً على إقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

المصرى اليوم

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