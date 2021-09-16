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«ليمون وشاي وسهر وسرنجة».. مظاهر حال لاحظتها على ابنك احذر من إصابته بالإدمان

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«ليمون وشاي وسهر وسرنجة».. مظاهر حال لاحظتها على ابنك احذر من إصابته بالإدمان «ليمون وشاي وسهر وسرنجة».. مظاهر حال لاحظتها على ابنك احذر من إصابته بالإدمان

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كشف الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم بطب قصر العيني مدير قصر الفرنساوي الأسبق، عن نصائح للأباء لمعرفة مظاهر التعاطي لسرعة العلاج.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مظاهر التعاطي السهر طول الليل والنوم طول النهار فضلا عن نقصان الوزن.

وتابع أن المظاهر الأخرى عبارة عن النزول في أوقات غير تقليدية وكثرة شرب الشاي والقهوة ووجود أدوات للتعاطي مثل الليمون لأن المخدر لا يذوب في المياه فيلجأ لليمون وسرنجة ولابد من التركيز في هذه المظاهر.

وأوضح أن المدمن يصل لمرحلة أنه يحصل على المخدر كنوع من العلاج لشعوره بالآم كبيرة عند تأخر موعد الجرعة ولذلك يستمر في التعاطي ولكن الحل النهائي هو العلاج وليس الاستمرار في التعاطي.

وأكد أن مراحل العلاج تطورت وأصبح الألم غير موجود ويتم العلاج في وقت قصير قبل المرحلة الثانية وهي العلاج النفسي والمرحلة الثالثة هي العلاج الاجتماعي.

المصرى اليوم

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