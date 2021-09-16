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روما يهزم سسكا صوفيا بخماسية في دوري المؤتمر الأوروبي

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روما يهزم سسكا صوفيا بخماسية في دوري المؤتمر الأوروبي روما يهزم سسكا صوفيا بخماسية في دوري المؤتمر الأوروبي

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تمكن فريق روما من تحقيق فوز كبير على منافسه سسكا صوفيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأرووبي.

وجاءت أهداف فريق العاصمة الإيطالية عن طريق لورينزو بيلجيريني (هدفين)، ستيفان شعراوي، جيانلوكا مانشيني، تامي أبراهام، فيما جاء هدف الوحيد في الدقيقة العاشرة بأقدام غراهام كاري.

وبهذا الفوز يواصل فريق روما تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 وبفارق 3 نقاط عن يونج بويز صاحب الـ10 نقاط، ويحتل كلوج المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف سسكا صوفيا.

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