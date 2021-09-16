4 أهداف وحالة طرد.. ليستر يتعادل مع نابولي في لقاء مثير

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تعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوطين، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب آيوزي بيريز، وأضاف زميله هارفي بارنيس هدف التعزيز عند الدقيقة 64.

وتمكن الضيوف من الرجوع مجددًا إلى أجواء اللقاء وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تذليل الفارق في الدقيقة 69، وعاد نفس اللاعب لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، وتلقى ويلفريد نديدي بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بدقائق.

ويتصدر فريق ليجيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فيما يحتل ليستر سيتي الوصافة الوصافة بنقطة واحدة رفقة نابولي، ويتذيل فريق سبارتاك موسكو ترتيب المجموعة بدون نقاط.