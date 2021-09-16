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«صحتك ثروتك».. حملة للكشف عن أمراض البروستاتا بمستشفيات الأقصر

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«صحتك ثروتك».. حملة للكشف عن أمراض البروستاتا بمستشفيات الأقصر «صحتك ثروتك».. حملة للكشف عن أمراض البروستاتا بمستشفيات الأقصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق حملة «صحتك ثروتك» لأول مرة في والشرق الأوسط لصحة الرجل بهدف الكشف عن أمراض البروستاتا، التى تتضمن الكشف عن سرطان البروستاتا بأحدث التقنيات العالمية.

ووفق بيان الرعاية الصحية فإن المبادرة تتم من خلال كشوفات سريعة لتحليل بروتين PSA في الدم والمعتمدة دوليا من FDA ،حيث يستغرق الاختبار دقيقة واحدة فقط. وتدل زيادة نسبة بروتين PSA في الدم على احتمالية وجود إصابة بأمراض البروستاتا.

و اطلقت الرعاية الصحية من خلال شعار(اطمن على صحتك وطمن كل عيلتك في دقيقة واحدة فقط) من خلال الفحص المبكر المجاني لأمراض البروستاتا. تبدأ الحملة من ١٩ وحتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، في، مستشفيات ومراكز محافظة الأقصر الآتية: مستشفى الكرنك «الأقصر العام سابقا»- مستشفى حورس«أرمنت سابقا»- مستشفى طيبة «إسنا سابقا»- مركز طب أسرة الطود- مركز طب أسرة إسنا- مركز طب أسرة أرمنت الحيط- مركز طب أسرة القرنة.

المصرى اليوم

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