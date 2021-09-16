★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ما تم على أرض مصر في مجال التنمية الصحية هو أمر ملحوظ وجاء واضحًا في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر والذي صدر مؤخرًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «تاج الدين» في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، الخميس، أن هناك تطور للرعاية الصحية في مصر بفضل التطور والدعم اللامحدود لمنظومة الصحة، لافتًا إلى أن ميزانية الصحة في مصر أصبحت مفتوحة.

أكد أن الخارج ينظر لمصر بالنسبة لأزمة كورونا ببعض الأمور السلبية غير موجودة، ولكن وضعنا على أرض الواقع جيد بفضل ما تملكه من كوادر بشرية وقدرتها في التعايش والتفاعل مع الموقف وإعادة صياغة الجانب العلاجي.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن مصر امتلكت القدرة على مواجهة أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، لافتًا إلى أن أطباء الصدر قدموا مجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا ومصر نجحت على مدار العاملين للحد من انتشار الفيروس.