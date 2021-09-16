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وسط فضيحة.. وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن ثقته بالجنرال ميلي

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وسط فضيحة.. وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن ثقته بالجنرال ميلي وسط فضيحة.. وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن ثقته بالجنرال ميلي

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس أنه يثق تماما برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الذي كان في قلب فضيحة كشفها كتاب «بيرل».

وقال أوستن في مؤتمر صحفي «كل ما قيل في هذا الكتاب حدث قبل أن أصبح وزيرا للدفاع، لذلك لا يمكنني التعليق على ما هو مكتوب فيه. أنا أثق في الجنرال ميلي».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد كشفت أن الجنرال مارك ميلي اتخذ إجراءات وتدابير سرية، لتجنب أي هجوم عسكري على الصين خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد .

وورد في كتاب «بيرل»، الذي ألفه بوب وودوارد وروبرت كوستا، أن الجنرال ميلي اتصل بنظيره الصيني مرتين، وطمأنه أن الأوضاع في واشنطن مستقرة، وأنها لن توجه ضربة للصين.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت إن الرئيس جو بايدن يعرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي جيدا، ولديه ثقة في قيادته وولائه للدستور، موضحة أن التقارير التي تحدثت عن مكالمات بين ميلي ونظيره الصيني غير مؤكدة ومحدودة المحتوى.

المصرى اليوم

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