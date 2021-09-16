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آلاف الوظائف الخالية في «طيران الإمارات».. الشروط وكيفية التقديم

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آلاف الوظائف الخالية في «طيران الإمارات».. الشروط وكيفية التقديم آلاف الوظائف الخالية في «طيران الإمارات».. الشروط وكيفية التقديم

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بدأت طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال 6 أشهر المقبلة.

وتوفر هذه الحملة فرصا توطيفية للأشخاص القادرين على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية.

طيران الإمارات تنال ثلاثة ألقاب في حفل جوائز السفر العالمية       - صورة أرشيفية


وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على الموقع حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.


وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم.

كما استدعت الشركة طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين ممن توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية حول العالم العام الماضي.

وتسير «طيران الإمارات» حاليا رحلات منتظمة إلى أكثر من 120 مدينة تمثل 90% من خطوطها ما قبل الجائحة وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.

وأقرأ أيضا..القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية في 11 محافظة لجميع المؤهلات (تفاصيل)

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