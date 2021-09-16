يوسف الصعيد: نجيب محفوظ المؤسس الأول للرواية المصرية

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قال الروائي الكبير يوسف القعيد، إن نجيب محفوظ هو الكاتب الوحيد السابق عن جيل الستينيات الذي لديه مشروع روائي مكتمل، مؤكدًا: «بعتبره مؤسس الرواية العربية وليس الدكتور محمد حسين هيكل»، فهو أسس الرواية العربية وفن الحكي والقص العربي.

وأضاف «القعيد» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «هيكل مش صاحب مشروع روائي لأنه لديه روايتين زينب وهكذا خلقت، لكن نجيب محفوظ عنده كون روائي وعالم مكتمل واخلاص حقيقي لفكرة القراءة والكتابة واستفدت كثيرًا من معرفتي الشخصية به».

وتابع: «استفدت كثيرًا من علاقتي بنجيب محفوظ، كما أنه كان لديه قدرة هائلة على تنظيم الوقت»، موضحًا أن جريدة الأهرام كانت قبلة لكل مثقفي مصر«.